Как передает Politeka.net, Анна Тринчер прославилась как известная украинская певица и актриса. Как известно, недавно она сделала себе пластическую операцию на грудь, чем хвасталась у себя в Инстаграм.

На кадрах актриса показала, как выступила на сцене в необычном наряде. На Анне Тринчер эпатажный полупрозрачный обтягивающий костюм, который демонстрирует все изъяны её тела (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Сцена - место моего рождения❤️", — заявила Анна Тринчер.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Боже Боже )) Кайфовая", "Вау, шикарная", "Прекрасна как всегда 🔥 красотка", "Костюм бомба", "Вау, какая горячая", "Лучшая", "Голос ракета-питарда🔥 Одна из немногих у кого без фонограммы разрыв!", "Почему это так красиво и эстетично", "Как всегда шикарная", "Божественный голос 😍😍умничка", "Просто красоточка", "Кто бы еще надел такой костюм?", "Поплавский оценил лайком", "Скоро совсем го*ые на сцене будут".

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