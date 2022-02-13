Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха - відома українська співачка, яка 15 років співала в групі "НеАнгели". Але колектив не так давно розпався, після чого його солістки встигли сильно посваритися. Зараз Вікторія активно займається творчістю і веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Вікторія була в стильних білих футболках. А на першому знімку зірка зав'язала футболку на животику, вражаючи фігурою. Артистка розповіла, які подарунки приготувала для українців.
"Мої дорогі і улюблені Передплатники!
Настрій-літати. Напередодні Дня закоханих одягла повітряну футболку і готова оголосити переможців мого конкурсу.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
Кафе згоріло дотла після вибуху, всередині було 12 відвідувачів: подробиці і кадри
Вчинок 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина і його дружини розлютив українців: "Переходить всякі межі..."
Трінчер у мереживній білизні показала свої нові принади у всій красі: "Це взагалі вау"
Обірвалося життя відомої російської актриси-красуні, їй було всього 40: останні фото
Дякуємо Вам за участь у розіграші!
Відео подивилися 33100 чоловік.
Дуже приємна ваша активність. Ви всі іскріння і гідні!",- написала Вікторія.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Боже мій, як ви круто виглядаєте, у Вас прямо ідеальна зовнішність", " Супер. Класна і стильна", " не повіриш.....так і дивлюся", "я стільки пропустила (".
Нагадаємо, Олег з" Холостячки "вперше розповів, що його пов'язує з Вікою з "НеАнгелів"
А ще Politeka повідомляла, що Сміюха з "НеАнгелів" після сварки з Камінської відкрила завісу таємниці особистого життя
Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" відверто розповіла про зраду коханого, і як про це дізналася