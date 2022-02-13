Співачка Вікторія Смеюха, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала ефектний образ, поділившись в блозі.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха - відома українська співачка, яка 15 років співала в групі "НеАнгели". Але колектив не так давно розпався, після чого його солістки встигли сильно посваритися. Зараз Вікторія активно займається творчістю і веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Вікторія була в стильних білих футболках. А на першому знімку зірка зав'язала футболку на животику, вражаючи фігурою. Артистка розповіла, які подарунки приготувала для українців.

"Мої дорогі і улюблені Передплатники!

Настрій-літати. Напередодні Дня закоханих одягла повітряну футболку і готова оголосити переможців мого конкурсу.

Дякуємо Вам за участь у розіграші!

Відео подивилися 33100 чоловік.

Дуже приємна ваша активність. Ви всі іскріння і гідні!",- написала Вікторія.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Боже мій, як ви круто виглядаєте, у Вас прямо ідеальна зовнішність", " Супер. Класна і стильна", " не повіриш.....так і дивлюся", "я стільки пропустила (".

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