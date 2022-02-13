Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - успішний танцюрист, якого запросили в 2021 році судити проект "Танці з зірками". А вже цього року зірка буде членом журі " Танці. World of Dance". Макс одружений на танцівниці Петі Маргатройд і пара виховує сина, якого назвали Шай. На нових кадрах, які опублікувала Пета в Instagram, можна побачити всю сім'ю на пляжі в Малібу.

"Вчора вдень я була у ванній, поки Шай дивитися фільм. Ми тільки що пообідали і закінчили уроки танців. Я почув крик Шай, а потім пішов чоловічий голос. Я не могла зрозуміти, хто це був, і я занепокоїлася і вибігла, щоб побачити, хто був у моєму домі. Я збиралася потягнутися за чимось гострим (у мене є кілька речей біля ліжка), але крик Шая не дав мені зрозуміти, що я в жаху... тому я продовжила без зброї в банному халаті.

Це Макс піднявши Шая на плечі. Я була в повному шоці, ми тільки що розмовляли по телефону, і він сказав мені, що їде назад в свій готель на морозі в Україні. Ржу не можу. Брехун!!! Велика брехня!!! Він прилетів вночі і сказав мені, що у нього довгий робочий день і більшу частину часу він не зможе говорити. Більше брехні!!!!

Це був найкращий СЮРПРИЗ!!! Моя вічна валентинка", - написала Пета.

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