Володимир Порубайло на сліпих прослуховуваннях виконав пісню "Eye Of The Tiger" групи Survivor, захопивши своїм співом Олю Полякову і Надю Дорофєєву. Хлопець віддав перевагу останній, передавати Politeka.net

Після виступу Володимир зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині.

"Андрианочка, рідна! Спасибі тобі велике за те, що ти мене підтримувала. Ти мій двигун по життю. Я тебе дуже сильно обожнюю і люблю. Я хочу, щоб ти надалі була поруч зі мною все моє життя. Це тобі", — сказав він.

Володимир подарував коханій букет червоних троянд, встав на одне коліно і простягнув їй обручку.

Схоже, що для дівчини пропозиція була справжньою несподіванкою. Андріана не змогла вимовити ні слова, тому тільки головою показала свою згоду.

У цей момент поруч з коханими знаходилися ведучі Юрій Горбунов і Катерина Осадча, які стали кричати " гірко!».

Тренери проекту, крім Святослава Вакарчука встали зі своїх місць і захоплено спостерігали за тим, що відбувається.

"Справжня любов на "Голосі", круто", - сказала Надя Дорофєєва.

"Вітаємо", - прокричала Оля Полякова.

"Ось як на коліно стає справжній чоловік", "для дівчинки нежданчик", " молодець! Красава!", "Яка чудова пара", - пишуть в мережі.

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