Єдиний син легендарної артистки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав свою дружину-блондинку, з якою у відносинах вже 28 років.

Як передає Politeka.net, у легендарної співачки Софії Ротару є єдиний син - 51-річний Руслан Євдокименко. Як відомо, він вже більше ніж 28 років у шлюбі зі Світланою, з якою у них є двоє дітей - Соня і син Анатолій.

На своїй сторінці в Instagram Руслан Євдокименко вирішив опублікувати нову Сторіз. Він показав рідкісне фото зі своєю дружиною Світланою на честь Дня Святого Валентина. Варто відзначити, що фото зроблено в теплу пору року. Дружина Руслана Євдокименко дивує шикарною моложавою зовнішністю.

Нагадаємо, що нещодавно Руслан Євдокименко розповів, що у нього з дружиною Світланою була річниця весілля - 28 років. Він показав рідкісне фото з дружиною і прийняв безліч привітань на свою адресу. Варто відзначити, що вони є прикладом щасливої сімейної пари, яка багато років разом.

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