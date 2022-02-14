Як пише Politeka.net, нова пісня Андрія Данилка, який виступає в сценічному образі Вєрки Сердючки, викликала бурхливу реакцію в соцмережах. 14 лютого артист представив свою першу за 20 років пісню українською мовою, опублікувавши кліп на композицію на Youtube (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

Як розповів сам Данилко, пісня Є пропозиція" - композиція про вельми романтичну пропозицію, в якій є багато граней: і примирення, і "цікаві плани на ніч", і надія на краще.

Ця пісня стане саундтреком для комедії "Велика прогулянка", прем'єра якої запланована на 24 лютого. При цьому Сердючка не тільки записала для фільму пісню, але і знялася в декількох епізодах разом зі своєю мамою і музичним колективом.

Під кліпом виконавиці тут же почали з'являтися коментарі.

"Це буде хітом! Андрій, ти найкращий артист!", "Така тепла, життєрадісна і сонячна пісня! Супер! І наша улюблена Віруня, якою ми її пам'ятаємо з дитинства", "всім привіт. Андрій, ви як промінчик сонечка в темному царстві. Дякую за валентинку. Будьте здорові, всіх благ", "Андрійко, чому Вас в журі не було? Зовсім все було не те і журі до людей не прислухалося як Ви", "Нормально, свіженько!!! Пейзажі класні!", "Люблю коли музика відмінна", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше багатьох українців засмутило те, що Данилко відмовився від місця в журі фіналу Нацвідбору на Євробачення. Захід відбувся 12 лютого. За його підсумками було вирішено, що представляти Україну на музичному конкурсі буде Аліна Паш.

Нагадаємо, Данилко знову вирядився у Вєрку Сердючку і разом з мамою заінтригував новиною.

Як повідомляла Politeka, російський журналіст підбадьорив Данилко після скандалу.

Також Politeka писала, що з Вєркою Сердючкою захотіли розібратися в Держдумі РФ.