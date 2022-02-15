Як повідомляє Politeka.net, популярний Молдавський співак Дан Балан, якому довгий час приписують романтичні стосунки з Тіною Кароль, в архівному інтерв'ю розповів про свої особливі стосунки з ще однією знаменитою блондинкою Вірою Брежнєвою. Ролик з фрагментом інтерв'ю опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених артисту.

Як відомо, Дан свого часу випустив кілька хітів в дуеті з Вірою Брежнєвою. У цьому інтерв'ю, датованому 2017 роком, Виконавець розповідав про нову пісню "Наше літо", яку заспівав разом з Віра.

"Зазвичай це в підлітковому віці, коли все тільки починається, вирує, коли все вперше відбувається. Тому це дуже яскраво. Потім ти вже очікуєш, але вже коли очікуєш, це вже зовсім не те. А вперше це все чарівно. І ось у мене весь час, коли тільки настає літо, ось ці почуття і спогади, які в 16 років, і ось хочеться, щоб це літо було на зразок тих почуттів. Я завжди хотів таку пісню написати, і ось написав. Мені здалося, що якісь струни є такі, слова. І мені здалося ще, що повинен бути дует. І запропонував Вірочці, їй сподобалося, теж щось нагадало, напевно. І ось вийшов такий дует", - розповів Балан.

Він також додав, що йому дуже подобається працювати з Брежнєвої: "У нас виходить така синергія. З нею дуже просто, чарівно якось з нею працювати".

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