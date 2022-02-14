Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою, яка перемогла на "Танцях з зірками", стала головною героїнею шоу "Холостячка", а минулого року судила проект "Україна має талант". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Мішина показала, як вирушила відпочивати в Карпати, де оселилася поруч з Говерлою.
"Ну що, я в одному з моїх найулюбленіших місць", - написала Мішина.
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На другому сторіс зірка показала спальню в котеджі, який зняла.
"Якщо ви тут побуваєте, ви закохаєтесь в це місце раз і назавжди. Обіцяю", - написала Мішина.
На наступному сторіс зірка похвалилася шикарною кухнею.
"А знаєте що? Я щаслива...",- написала зірка.
Після цього Ксенія продемонструвала, підписав кадри:
"Валюся з ніг і в передчутті снів в красивому царстві".
А на останньому сторіс Мішина похвалилася видом на Говерлу.
"Вид на Говерлу. І прокидатися з таким пейзажем-це особливий вид кайфу :)", - написала Мішина.
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