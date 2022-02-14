Актриса Ксенія Мішина, яка була першою "Холостячкою", показала, куди відправилася відпочивати на День Закоханих, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою, яка перемогла на "Танцях з зірками", стала головною героїнею шоу "Холостячка", а минулого року судила проект "Україна має талант". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Мішина показала, як вирушила відпочивати в Карпати, де оселилася поруч з Говерлою.

"Ну що, я в одному з моїх найулюбленіших місць", - написала Мішина.

На другому сторіс зірка показала спальню в котеджі, який зняла.

"Якщо ви тут побуваєте, ви закохаєтесь в це місце раз і назавжди. Обіцяю", - написала Мішина.

На наступному сторіс зірка похвалилася шикарною кухнею.

"А знаєте що? Я щаслива...",- написала зірка.

Після цього Ксенія продемонструвала, підписав кадри:

"Валюся з ніг і в передчутті снів в красивому царстві".

А на останньому сторіс Мішина похвалилася видом на Говерлу.

"Вид на Говерлу. І прокидатися з таким пейзажем-це особливий вид кайфу :)", - написала Мішина.

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