Відомий український гуморист та сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт дав інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну, у якому розповів про стосунки з Ксенією Мішиною.

Як повідомляє Politeka.net, 34-річний переможець першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт у програмі "Слава+" дав відверте інтерв'ю теле- і радіоведучому Славі Дьоміну, яке опублікували на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Так, Дьомін поговорив з Еллертом про його стосунки з "Холостячкою" Ксенією Мішиною, які тривали деякий час після закінчення проєкту. Еллерт та Мішина навіть жили разом, але потім оголосили про розрив.

Слава Дьомін запитав Олександра, що би він сказав Ксенії зараз.

"Хм…Як справи? Чи все добре? Я вже підїжджаю", - відповів Еллерт з гумором, трохи подумавши.

Дьомін та Еллерт навіть подумували подзвонити Ксенії, але в останній момент Олександр сказав, що не варто, адже це їхнє інтерв'ю і не треба вмішувати Мішину.

Слава запитав Еллерта, чи щасливий він зараз.

"Не повністю. З нею я був більше щасливий. Я не знаю, голосно чи не голосно це сказано. Я з абсолютною впевненістю можу сказати, що завдяки Ксю у мене життя розділилося на ДО Ксю і ПІСЛЯ Ксю", - сказав Еллерт.

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