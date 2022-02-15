Известный украинский юморист и сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт дал интервью радиоведущему Славе Демину, в котором рассказал об отношениях с Ксенией Мишиной.

Как сообщает Politeka.net, 34-летний победитель первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт в программе "Слава+" дал откровенное интервью теле - и радиоведущему славе Демину, которое опубликовали на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Так, Демин поговорил с Эллертом о его отношениях с "Холостячкой" Ксенией Мишиной, которые продолжались некоторое время после окончания проекта. Эллерт и Мишина даже жили вместе, но потом объявили о разрыве.

Слава Демин спросил Александра что бы он сказал Ксении сейчас.

"Хм ... Как дела? Все ли хорошо? Я уже подъезжаю", - ответил Эллерт с юмором, немного подумав.

Демин и Эллерт даже подумывали позвонить Ксении, но в последний момент Александр сказал, что не стоит, ведь это их интервью и не надо вмешивать Мишину.

Слава спросил Эллерта, счастлив ли он сейчас.

"Не полностью. С ней я был больше счастлив. Я не знаю, громко или не громко это сказано. Я с абсолютной уверенностью могу сказать, что благодаря Ксю у меня жизнь разделилась на ДО Ксю и ПОСЛЕ Ксю", - сказал Эллерт.

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