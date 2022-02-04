Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт став популярним блогером після фіналу на шоу першого сезону"Холостячка". Чоловік намагався побудувати довірчі і серйозні відносини з головною героїнею проекту - актрисою Ксенією Мішиной.
Одні навіть обмінялися спеціальними кільцями і жили разом, проте через несподівані розбіжності розійшлися. Причому пара відмовилася коментувати побачене і навіть не дала ніякого коментаря.
Після їх не раз помічали на спільному відпочинку, а також вечорах з друзями. Однак і тоді Еллерт і Мішина заперечували відносини. Через кілька тижнів Мішина заявила, що вона розлучилися остаточно і говорити про це не буде.
Цього разу через деякий час чоловік вирішив вперше прокоментувати ситуацію в спеціальному інтерв'ю для Слави Дьоміна:
Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу"
Сніг, поривчастий вітер і не тільки: українців попередили про нові погодні випробування
Учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці: "На жаль, від отриманих поранень..."
Роман Сасанчин і його сім'я не можуть жити в подарованій на "Голосі країни" квартирі: в чому причина
Дружину відомого футболіста застрелили на очах у чоловіка: без мами залишилося троє дітей
"14-го лютого ексклюзивне інтерв'ю з Сашею Еллертом про розставання (або не розставання) з Ксенією Мішиною» - пише Дьомін.
Раніше в соцмережі Олександр виклав кумедне фото в автомобілі, на якому показав, як виглядає, коли знімає головний убір. Оскільки у коміка густа шевелюра і модна стрижка, носіння шапки дійсно псує його зачіску.
Нагадавши, Еллерт влаштував фотосесію з "красунею", про яку мріє після розриву з Мішиною: "більше шансів...".
Як повідомляла Politeka, Еллерт після розриву з Мішиною налякав українців постарілим виглядом: "Саня, тобі...".
Також Politeka писала, що Еллерт після розриву з Мішиною похвалився "космічним" відпочинком з єдиною дочкою:"кращий курорт".