Відомий комік і переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиной Олександр Еллерт зважився розповісти про свої стосунки з Мішиною.

Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт став популярним блогером після фіналу на шоу першого сезону"Холостячка". Чоловік намагався побудувати довірчі і серйозні відносини з головною героїнею проекту - актрисою Ксенією Мішиной.

Одні навіть обмінялися спеціальними кільцями і жили разом, проте через несподівані розбіжності розійшлися. Причому пара відмовилася коментувати побачене і навіть не дала ніякого коментаря.

Після їх не раз помічали на спільному відпочинку, а також вечорах з друзями. Однак і тоді Еллерт і Мішина заперечували відносини. Через кілька тижнів Мішина заявила, що вона розлучилися остаточно і говорити про це не буде.

Цього разу через деякий час чоловік вирішив вперше прокоментувати ситуацію в спеціальному інтерв'ю для Слави Дьоміна:

"14-го лютого ексклюзивне інтерв'ю з Сашею Еллертом про розставання (або не розставання) з Ксенією Мішиною» - пише Дьомін.

Раніше в соцмережі Олександр виклав кумедне фото в автомобілі, на якому показав, як виглядає, коли знімає головний убір. Оскільки у коміка густа шевелюра і модна стрижка, носіння шапки дійсно псує його зачіску.

Нагадавши, Еллерт влаштував фотосесію з "красунею", про яку мріє після розриву з Мішиною: "більше шансів...".

Як повідомляла Politeka, Еллерт після розриву з Мішиною налякав українців постарілим виглядом: "Саня, тобі...".

Також Politeka писала, що Еллерт після розриву з Мішиною похвалився "космічним" відпочинком з єдиною дочкою:"кращий курорт".