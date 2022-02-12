Як передає Politeka.net, відомий блогер Олександр Еллерт прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Холостячка", де боровся за серце Ксенії Мішиної. Однак, через час, вони розірвали відносини.
На своїй сторінці в Instagram екс-обранець Мішиної опублікував нове фото. На кадрі Олександр Еллерт показав, чим він харчується під час звичайного робочого дня.
"Коли-небудь ми всі з'їмо один одного, а поки задовольняємося тостом з авокадо", - здивував заявою Олександр Еллерт.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Красунчик. Теж би зараз з'їв", "Так, це як нагадування мені, що пора б вже спробувати авокадо і стати нарешті веганом!", "Ви стали веганом?", "Давайте жити дружно і є тости з авокадо і червоною рибкою", "Можна і поперхнутися".
Нагадаємо, нещодавно Олександр Еллерт розповів про свій дебют. Він вперше спробував себе в якості актора в кіно.
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