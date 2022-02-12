Відомий блогер і переможець першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт показав, чим харчується під час робочого дня і здивував заявою.

Як передає Politeka.net, відомий блогер Олександр Еллерт прославився завдяки своїй перемозі на шоу "Холостячка", де боровся за серце Ксенії Мішиної. Однак, через час, вони розірвали відносини.

На своїй сторінці в Instagram екс-обранець Мішиної опублікував нове фото. На кадрі Олександр Еллерт показав, чим він харчується під час звичайного робочого дня.

"Коли-небудь ми всі з'їмо один одного, а поки задовольняємося тостом з авокадо", - здивував заявою Олександр Еллерт.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Красунчик. Теж би зараз з'їв", "Так, це як нагадування мені, що пора б вже спробувати авокадо і стати нарешті веганом!", "Ви стали веганом?", "Давайте жити дружно і є тости з авокадо і червоною рибкою", "Можна і поперхнутися".

Нагадаємо, нещодавно Олександр Еллерт розповів про свій дебют. Він вперше спробував себе в якості актора в кіно.

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