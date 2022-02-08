Гуморист та автор Студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, здивував новим фото.

Як повідомляє Politeka.net, 34-річний гуморст та сценарист Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, часто спілкується з шанувальниками у своєму Instagram.

Цього разу Еллерт опублікував сторіс, у якому залишив спеціальне віконце для запитаннь шанувальників.

Так, обранець Ксенії Мішиної почав відповідати на питання у відео-форматі, але картинка була чорно-біла. Еллерта запитали, що в нього зараз на душі і він вирішив відповісти у звичній собі манері, з гумором.

"Звичайно, болить… Тому що не знаю, де купити кисіль", - абсолютно серйозно сказав Еллерт.

Зауважимо, що на відео він виглядав змарнілим та схудлим.

Нагадаємо, що після закінчення "Холостячки" Еллерт та Мішина продовжили стосунки та жили разом, але згодом оголосили про розрив. В одному з інтерв'ю Олександр зізнався, що переживав депресивний стан.

"Все одночасно впало на голову – особисті проблеми, попав на гроші", – розповів екс-коханий Ксенії Мішиної.

Щоправда, гуморист не сказав, чи пов'язаний його стан з тим, що вони з Ксенією розійшлися, але більшість шанувальників думає саме так.

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