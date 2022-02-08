Як повідомляє Politeka.net, 34-річний гуморст та сценарист Олександр Еллерт, який став переможцем першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, часто спілкується з шанувальниками у своєму Instagram.
Цього разу Еллерт опублікував сторіс, у якому залишив спеціальне віконце для запитаннь шанувальників.
Так, обранець Ксенії Мішиної почав відповідати на питання у відео-форматі, але картинка була чорно-біла. Еллерта запитали, що в нього зараз на душі і він вирішив відповісти у звичній собі манері, з гумором.
"Звичайно, болить… Тому що не знаю, де купити кисіль", - абсолютно серйозно сказав Еллерт.
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Зауважимо, що на відео він виглядав змарнілим та схудлим.
Нагадаємо, що після закінчення "Холостячки" Еллерт та Мішина продовжили стосунки та жили разом, але згодом оголосили про розрив. В одному з інтерв'ю Олександр зізнався, що переживав депресивний стан.
"Все одночасно впало на голову – особисті проблеми, попав на гроші", – розповів екс-коханий Ксенії Мішиної.
Щоправда, гуморист не сказав, чи пов'язаний його стан з тим, що вони з Ксенією розійшлися, але більшість шанувальників думає саме так.
Раніше Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина потрапила в огидну ситуацію в салоні манікюру: "Дівчатка, майте на увазі...".
Нагадаємо, що Еллерт після розставання з Мішиною похвалився досягненням: "Чи дають Оскар за...".
Також Politeka писала, що Еллерт поскаржився українцям на несподівану проблему і позаздрив Кошовому з Ткачем: "Ненавиджу".