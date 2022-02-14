Як передає Politeka.net, Ольга Полякова є успішною українською співачкою, яка встигла себе проявити також як актриса. Також вона є дружиною успішного бізнесмена Вадима Полякова. На своїй сторінці в Instagram Полякова опублікувала фото зі своїм продюсером - Михайлом Ясинським і зізналася йому в почуттях.

"Дорогий мій друг! З днем народження! Як же мені пощастило, що нас звела доля, для наших звершень, досягнень, підтримки, і неймовірної віри один в одного! Мій мотиватор і одночасно стримувач) мого не приборканого ))) Я хочу побажати тобі міцного здоров'я та енергії, а твій досвід, аналітичний розум, дух авантюризму, і жага досягнень обов'язково приведе тебе до неймовірного успіху! А я допоможу!", - привітала свого продюсера Ольга Полякова.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки:"Оля, я рада, що у тебе є дуже хороший друг це відмінно", "Прикольні", "З весною. З ДНЕМ закоханих Ромео і Джульєтта) Оля гармонії вам і океан любові) обожнюємо", "Щастя мати такого❤️😍 🔥 Друга! Вітаю, Оленька!".

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