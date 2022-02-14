Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является успешной украинской певицей, которая успела себя проявить также как актриса. Также она является женой успешного бизнесмена Вадима Полякова. На своей странице в Инстаграм Полякова опубликовала фото со своим продюсером - Михаилом Ясинским и призналась ему в чувствах.

"Дорогой мой друг! С днём рождения! Как же мне повезло, что нас свела судьба, для наших свершений, достижений, поддержки, и невероятной веры друг в друга! Мой мотиватор и одновременно сдерживатель) моего не обузданного ))) Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья и энергии, а твой опыт, аналитический ум, дух авантюризма, и жажда достижений обязательно приведёт тебя к невероятному успеху! А я помогу!", — поздравила своего продюсера Ольга Полякова.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Оля, я рада, что у тебя есть очень хороший друг это отлично", "Прикольные", "С весной. С ДНЁМ влюбленных Ромео и Джульетта) Оля гармонии вам и океан любви) Обожаем", "Счастье иметь такого❤️😍🔥 Друга! Поздравляю,Оленька!".

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