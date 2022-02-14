Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, актор і шоумен Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно розлучився з дружиною-співачкою, поділився у своєму Instagram кумедним відео, яким привітав шанувальників з Днем святого Валентина.

У ролику Михайла можна побачити в дивовижному ангельському образі-на ньому біле вбрання, над головою видніється німб, а сам він ніби серед хмар. У ролику звучить одна з найромантичніших пісень артиста про кохання.

У підписі до публікації Дзідзьо написав: "З Днем святого Валентина або Днем закоханих. Нехай наші серця будуть наповнені любов'ю". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали вітати артиста у відповідь, залишаючи теплі слова побажань: "Щиро дякую", "Ого, образ!", "Дуже хороші вітання!", "Спасибі велике, взаємно", "Зі святом всіх закоханих. Нехай поруч буде потрібний і, головне, ваша людина. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю, теплом і турботою", "Як же це в кайфі любити себе", "Як красиво!", "Вітаю", "Вас також зі святом".

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