Александр Пономарев уже десятки лет в украинском шоу-бизнесе, его творчество любят слушатели, но артист не собирается останавливаться на достигнутом, пишет Politeka.net. Певец записывает новые хиты самостоятельно, или в компании коллег.

Так, Александр Пономарев заинтриговал новым кадром, сделанным в звукозаписывающей студии. На фото певец позировал в кампании известных артистов DZIDZIO (Михаил Хома) и Alekseev (Никита Алексеев). Все они стояли у пульта и улыбались.

"Первый день новой работы, результат которой Вы вскоре сможете увидеть на моем YouTube! Это квартет! Кто четвертый? Что думаете?", - написал Александр Пономарев.

За 25 минут публикация собрала более 200 лайков и немного комментариев.

"🙌Артём Пивоваров @pivovarovmusic ?", "Интрига", - написали пользователи Сети.

Отметим, Александр Пономарев не впервые работает в компании DZIDZIO и ALEKSEEV. Первого марта 2021 года они вместе с Артемом Пивоваровым записали песню "Чому". Клип попал в тренды Ютуб и собрал более восьми миллионов просмотров.

Напомним, Пономарев за границей неожиданно вспомнил об украинках

Как сообщала Politeka, Пономарев засветил свою любимицу на кровати, насмешив заявлением

Также Politeka писала, что экс-жена Пономарева Алена Мозговая сбросила более 20 кг и раскрыла секрет