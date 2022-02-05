Александр Пономарев поделился совместным достижением с солистом группы Дзидзьо Михаилом Хомой, поделившись новым фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - знаменитый украинский певец, имеющий звание Народного и Заслуженного артиста Украины. Звезда недавно записал совместную песню с Михаилом Хомой, солистом группы Дзидзьо. Презентовали композицию "Пазлы" артисты на платформе Ютуб. И теперь Александр решил поделится достижением с Михаилом, поделившись публикацией в Инстаграм.

На фото артисты стояли в черных костюмах и обнимались.

"3 млн просмотров песни #пазлы на моем YouTube! Спасибо, Друзья! Идем дальше!", - было написано в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Супер, поздравляю", "Супер", "Вот это Хома похудел", "Поздравляю! Невероятно красивая песня".

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