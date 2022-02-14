Відома українська телеведуча Маша Єфросініна, яка разом з Тимуром Мірошниченком була ведучою Нацвідбору на Євробачення-2022, показала нове відео.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 42-річна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросініна поділилася з шанувальниками ніжним відео зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.

"Сьогодні всі обставини життя здаються другорядними. Безцінні лише МИР і КОХАННЯ!", - написала Єфросініна.

На ніжне відео Маші з чоловіком лайкнули фотограф Соня Плакидюк, акторка Анна Гресь, фітнес тренерка Марина Боржемська та син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

Шанувальники написали багато коментарів: "❤️❤️❤️Миру та любові Вам, Маріє!", "Красиві, милі😍❤️🔥", "Миру і любові нам усім ❤❤❤", "Миру, здоров'я та кохання Вам і всім людям на планеті!❤️", "Кохання у кожній клітинці".

Нагадаємо, що Маша Єфросініна разом з Тимуром Мірошниченком була ведучою Національного відбору на Євробачення-2022, який не обійшовся без скандалів. Справа в тому, що з підрахунками балів виникла проблема, адже редактори продиктували ведучим неправильні цифри. Гурт Kalush, які зайняли друге місце, збираються подавати до суду.

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