Популярна телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала ведучою Національного відбору на "Євробачення-2022", похвалилася фігурою в сукні з розрізом від стегна.

Як передає Politeka.net, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна стала ведучою Національного відбору на "Євробачення-2022". На своїй сторінці в Instagram Єфросиніна опублікувала нові Сторіз, де привітала з Днем Народження популярного фотографа - Соню Плакидюк. Також, вона порівняла, як її бачить фотограф, і як вона сама себе.

"Малятко, я все сказала тобі особисто! Але тут хочу поділитися з усім світом, що ти - справжній друг! Ти перша повірила в "іспит", в мене і в усі наші подальші божевільні ідеї! Нам завжди разом весело і можна говорити про все! Ну і знімаєш ти мене богічно", - зазначила Маша Єфросиніна і привітала фотографиню.

Також, ведуча показала, як її бачить Соня Плакидюк. На кадрах Єфросиніна позує в шикарній сукні з квітковим принтом, яке підкреслює довгі ноги ведучої розрізом до берда.

А після Єфросиніна показала, як вона бачить сама себе.

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