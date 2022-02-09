Як передає Politeka.net, телеведуча Маша Єфросиніна, яка є матір'ю двох дітей, торкнулася теми безпеки в Інтернеті.

9 лютого в Міжнародний день безпечного Інтернету телеведуча вирішила нагадати про те, що з дітьми дуже важливо починати говорити про безпеку в Мережі, як тільки їм дають в руки гаджет.

Маша Єфросиніна розповіла про результати українського дослідження, яке показало, що кожна п'ята українська дитина в середній школі готова зустрітися з незнайомцем з інтернету. На це ж готові 42% дітей зі старшої школи.

"Люди в Інтернеті можуть видавати себе за інших, прикидаючись однолітками або кумирами дитини. Але найжахливіше, що злочинці можуть втиратися в довіру до дитини і запрошувати його зустрітися в офлайні», - зазначила вона.

Також діти можуть стати мішенню шахраїв через помилки батьків. Наприклад, коли ті створюють сторінки в соцмережах ще зовсім маленьким дітям.

"Будь ласка, пам'ятайте, що кожною публікацією фото або відео дитини і тексту про нього, ви створюєте його історію. Цю історію не можна буде заховати, адже все, що потрапляє в мережу-не можна звідти видалити! Ця історія може вплинути на шкільне життя дитини і стати причиною булінгу, стати причиною відмови у вступі на навчання, стажування/грант і першу роботу», - зазначила телеведуча.

Маша Єфросиніна підкреслила, що тому важливо не викладати матеріали без згоди дітей, а також говорити з дітьми про безпеку в мережі.

Раніше повідомлялося, Єфросиніна розкрила невідомі подробиці про Олену Кравець з "Квартал 95": "вона весь час в жорсткому..."

Politeka розповідала, Єфросиніна вирушила на бігову доріжку після зауваження маленького сина: "ти така кругла, як..."

Також, Маша Єфросиніна знайшла пояснення, чому вона бісить українок: "не люблять наші жінки..."