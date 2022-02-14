Не встиг відгромихати Нацвідбір у суботу, 12 лютого, як наступного дня хвороба прикувала 42-річну Єфросиніну до ліжка. Ведуча опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
На першому знімку Маша, яка пашить здоров'ям, в розкішному золотистому платті, показала себе під час зйомок Нацвідбору.
На наступному фото Єфросиніна, в домашньому одязі, без макіяжу й зачіски, але в окулярах, лежала в ліжку "в обнімку" з градусником.
І ще на одному кадрі зірка похвалилася букетом квітів, який, мабуть, їй піднесли, щоб одужувала якнайшвидше.
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Зазначимо, Нацвідбір на "Євробачення" цього року пройшов не без ексцесів. Переможницею стала співачка Alina Pash, яка, як з'ясувалося, фотографувалася на Красній площі в Москві кілька років тому, а також їздила в окупований Крим.
Співачці довелося терміново виправдовуватися за свої поїздки. У першому випадку, Аліна заявила, що це був всього лише пранк, який, "на жаль, люди не зрозуміли".
А в другому, вона дійсно їздила до Криму, але не заради виступу, а на весілля до знайомої українки.
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