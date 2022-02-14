Не встиг відгромихати Нацвідбір у суботу, 12 лютого, як наступного дня хвороба прикувала 42-річну Єфросиніну до ліжка. Ведуча опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

На першому знімку Маша, яка пашить здоров'ям, в розкішному золотистому платті, показала себе під час зйомок Нацвідбору.

На наступному фото Єфросиніна, в домашньому одязі, без макіяжу й зачіски, але в окулярах, лежала в ліжку "в обнімку" з градусником.

І ще на одному кадрі зірка похвалилася букетом квітів, який, мабуть, їй піднесли, щоб одужувала якнайшвидше.

Зазначимо, Нацвідбір на "Євробачення" цього року пройшов не без ексцесів. Переможницею стала співачка Alina Pash, яка, як з'ясувалося, фотографувалася на Красній площі в Москві кілька років тому, а також їздила в окупований Крим.

Співачці довелося терміново виправдовуватися за свої поїздки. У першому випадку, Аліна заявила, що це був всього лише пранк, який, "на жаль, люди не зрозуміли".

А в другому, вона дійсно їздила до Криму, але не заради виступу, а на весілля до знайомої українки.

Нагадаємо, ведуча Нацвідбору на Євробачення 2022 Єфросиніна вразила виглядом у сукні з розрізом: кадри з гримерки

А ще Politeka повідомляла, що ведуча Нацвідбору на "Євробачення-2022" Єфросиніна хизувалася запаморочливим розрізом від стегна: ефектно і красиво

Також Politeka писала, що Притула відмовився вести Нацвідбір на "Євробачення-2022", з'ясувалася причина: "відверто кажучи..."