Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка нещодавно випустив книгу рецептів з колегою по знімальному майданчику Ольгою Мартиновською, з якою зірці приписують роман. Не забуває Ярославський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Ярославський був в аеропорту, накинувши пальто зверху кофти. Зірка знімав сам себе, звертаючись до фанатів.
"Добрий ранок. Не знаю як так вийшло, ми планували заздалегідь, але зараз я в аеропорту", - сказав зірка, демонструючи у вікні літаки.
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"Добрий святковий ранок. Початок подорожі, яку планували дуже давно", - написав Ярославський.
А на минулому сторіс Володимир тримав на руках дитину, посміхаючись.
"Неділя - просто вихідний", - написав зірка.
Нагадаємо, Мартиновська, яку підозрюють у романі з Ярославським, блиснула милим "колечком"
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