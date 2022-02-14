Володимир Ярославський, суддя "Майстер Шеф", показав себе і розповів, куди зібрався полетіти з України.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - відомий шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка нещодавно випустив книгу рецептів з колегою по знімальному майданчику Ольгою Мартиновською, з якою зірці приписують роман. Не забуває Ярославський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Ярославський був в аеропорту, накинувши пальто зверху кофти. Зірка знімав сам себе, звертаючись до фанатів.

"Добрий ранок. Не знаю як так вийшло, ми планували заздалегідь, але зараз я в аеропорту", - сказав зірка, демонструючи у вікні літаки.

"Добрий святковий ранок. Початок подорожі, яку планували дуже давно", - написав Ярославський.

А на минулому сторіс Володимир тримав на руках дитину, посміхаючись.

"Неділя - просто вихідний", - написав зірка.

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