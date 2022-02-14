Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", показал себя и рассказал, куда собрался улететь из Украины.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда недавно выпустил книгу рецептов с коллегой по съемочной площадке Ольгой Мартыновской, с которой звезде приписывают роман. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Ярославский был в аэропорту, накинув пальто сверху кофты. Звезда снимал сам себя, обращаясь к фанатам.

"Доброе утро. Не знаю как так вышло, мы планировали заранее, но сейчас я в аэропорту", - сказал звезда, демонстрируя в окне самолеты.

"Доброе праздничное утро. Начало путешествия, которое планировали очень давно", - написал Ярославский.

А на прошлом сторис Владимир держал на руках ребенка, улыбаясь.

"Воскресенье - просто выходной", - написал звезда.

Напомним, Мартыновская, которую подозревают в романе с Ярославским, блеснула милым "колечком"

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