Як пише Politeka.net, в День Всіх Закоханих шоумен і його дружина Христина вирішили згадати про те, як розвивалися Їхні стосунки. На своїх сторінках в Instagram вони поділилися серією романтичних фото.
Пара познайомилася в 2008 році. Як зізнавалася Христина, вона ще при першій зустрічі зрозуміла, що вони з Григорієм будуть разом. Дружина ведучого вважає, що це була любов з першого погляду.
У своїх постах пара показала знімок, зроблений в тому році. На ньому Решетник і його дружина ще зовсім молоді.
Також пара показала фото, яке вони використовували для весільних запрошень. Пара одружилася 10 жовтня 2010 року.
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Наступні знімки показували, як розвивалися Їхні стосунки, і як змінювалися вони самі з плином часу.
"Разом назавжди. З Днем Святого Валентина, Любов моя", - підписала пост зі знімками Христина.
Шанувальники пари не змогли пройти повз.
"Найпрекрасніші! Ви - це синонім слова любов", "неймовірно красива пара! Просто приклад для наслідування", "Христина не змінилася, а Гриша виріс", "з роками все краще і краще. а любов ваша все міцніше стає", - пишуть люди.
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