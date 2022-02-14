Ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та інших відомих українських проектів Григорій Решетник показав себе в молодості на романтичних фото з сімейного архіву.

Як пише Politeka.net, в День Всіх Закоханих шоумен і його дружина Христина вирішили згадати про те, як розвивалися Їхні стосунки. На своїх сторінках в Instagram вони поділилися серією романтичних фото.

Пара познайомилася в 2008 році. Як зізнавалася Христина, вона ще при першій зустрічі зрозуміла, що вони з Григорієм будуть разом. Дружина ведучого вважає, що це була любов з першого погляду.

У своїх постах пара показала знімок, зроблений в тому році. На ньому Решетник і його дружина ще зовсім молоді.

Також пара показала фото, яке вони використовували для весільних запрошень. Пара одружилася 10 жовтня 2010 року.

Наступні знімки показували, як розвивалися Їхні стосунки, і як змінювалися вони самі з плином часу.

"Разом назавжди. З Днем Святого Валентина, Любов моя", - підписала пост зі знімками Христина.

Шанувальники пари не змогли пройти повз.

"Найпрекрасніші! Ви - це синонім слова любов", "неймовірно красива пара! Просто приклад для наслідування", "Христина не змінилася, а Гриша виріс", "з роками все краще і краще. а любов ваша все міцніше стає", - пишуть люди.

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