Як повідомляє Politeka.net, популярний шоумен, телезірка і учасник українського сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія, який через кілька років після реаліті-шоу знайшов свою другу половинку, поділився, як вітав її з Днем святого Валентина. Зазначимо, що обраницею Іраклі стала 19-річна Ліза Чічуа.

У своєму Instagram зірковий красень виклав чарівне фото, на якому позує в ошатному образі – темних брюках, білій сорочці і стильній жилетці з оригінальною краваткою. На обличчі Іраклі сяє промениста посмішка, а в руках він тримає розкішний букет квітів і оберемок повітряних кульок у формі сердечок.

У підписі до публікації Макацарія написав: "не потрібні особливі дати в календарі для того щоб проявляти свої почуття. Любіть кожну секунду, проведену з вашою коханою людиною, так як ця мить унікальна і неповторна".

Нагадаємо, "Холостяк" Макацарія поруч з 19-річною коханою викликав фурор: "Чекаємо весілля влітку!".

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Макацарія похвалився худенькою 19-річною нареченою: "Коли весілля?".

Також Politeka писала, що 19-річна наречена "Холостяка" Макацарії у блискучій міні-сукні прикувала погляди до фігури: кадри.