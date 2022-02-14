Як пише Politeka.net, Олександр Топольський є успішним бізнесменом з України, який займається нерухомістю в Лос-Анджелесі і Майамі. Підприємець вирішив знайти свою любов, прийшовши на проект "Холостяк", новий сезон якого стартує вже в березні. За Топольським вже стежать десятки тисяч українців в Instagram, де він вирішив звернутися до фанатів в цей непростий час.
На фото Топольський був у піджаку, посміхався, показуючи два пальці вгору. Як можна помітити, зірка знаходився в Києві, судячи з геолокації.
"Все налагодиться, друзі, як втім і завжди", - написав Олександр.
Фанати, включаючи ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решентика, поставили сотні лайків і написали коментарі:
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