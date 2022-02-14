Алекс Топольський, який знявся в останньому сезоні "Холостяк", звернувся до українців, опублікувавши нове фото в блозі.

Як пише Politeka.net, Олександр Топольський є успішним бізнесменом з України, який займається нерухомістю в Лос-Анджелесі і Майамі. Підприємець вирішив знайти свою любов, прийшовши на проект "Холостяк", новий сезон якого стартує вже в березні. За Топольським вже стежать десятки тисяч українців в Instagram, де він вирішив звернутися до фанатів в цей непростий час.

На фото Топольський був у піджаку, посміхався, показуючи два пальці вгору. Як можна помітити, зірка знаходився в Києві, судячи з геолокації.

"Все налагодиться, друзі, як втім і завжди", - написав Олександр.

Фанати, включаючи ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решентика, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Залізно", "любові вам справжньої і щирої", "вогонь".

Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський зняв футболку в тренажерному залі, хвалячись рельєфами

Також Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський після закінчення зйомок світиться про щастя

А ще Politeka писала, що новий "Холостяк" обтягнув накачані біцепси сорочкою, поділившись натхненням



