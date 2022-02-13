Как передает Politeka.net, предприниматель Алекс Топольский стал главным героем 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк". Съемки проекта уже завершились, однако его еще не показали. Премьера нового сезона проекта запланирована на март. И пока зрители с нетерпением ждут начала показа шоу, главный герой продолжает подогревать интерес к свой персоне, выкладывая фото на своей странице в Инстаграм.

На новом фото Алекс Топольский показал себя в тренажерном зале. «Холостяк решил блеснуть рельефами, поэтому сделал снимок без футболки.

«К новой рабочей неделе готов!🔥 А вы?» - написал он, обращаясь к фолловерам. К слову, за его мини-блогом сейчас следят 28,7 тысяч пользователей Сети.

Новое фото Алекса Топольского собрало немало лайков.

«Красивый», «Огонь», - пишут в комментариях.

Лайк посту поставил и ведущий «Холостяка» Григорий Решетник.

Напомним, "Холостяк" Топольский рассказал, как сколотил состояние: "Вкалывать с 9 до 6 на дядю - не эффективно..."

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