Как пишет Politeka.net, Александр Топольский является успешным бизнесменом из Украины, который занимается недвижимостью в Лос-Анджелесе и Майами. Предприниматель решил найти свою любовь, придя на проект "Холостяк", новый сезон которого стартует уже в марте. За Топольским уже следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где он решил обратится к фанатам в это непростое время.
На фото Топольский был в пиджаке, улыбался, показывая два пальца вверх. Как можно заметить, звезда находился в Киеве, судя по геолокации.
"Все наладится, друзья, как впрочем и всегда", - написал Александр.
Фанаты, включая ведущего шоу "Холостяк" Григория Решентика, поставили сотни лайков и написали комментарии:
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