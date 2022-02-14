Алекс Топольский, который снялся в последнем сезоне "Холостяк", обратился к украинцам, опубликовав новое фото в блоге.

Как пишет Politeka.net, Александр Топольский является успешным бизнесменом из Украины, который занимается недвижимостью в Лос-Анджелесе и Майами. Предприниматель решил найти свою любовь, придя на проект "Холостяк", новый сезон которого стартует уже в марте. За Топольским уже следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где он решил обратится к фанатам в это непростое время.

На фото Топольский был в пиджаке, улыбался, показывая два пальца вверх. Как можно заметить, звезда находился в Киеве, судя по геолокации.

"Все наладится, друзья, как впрочем и всегда", - написал Александр.

Фанаты, включая ведущего шоу "Холостяк" Григория Решентика, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Железно", "Любви вам настоящей и искренней", "Огонь".

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