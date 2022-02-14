Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий, шоумен і ведучий "Голосу країни" Юрій Горбунов не залишився осторонь найромантичнішого свята в році Дня святого Валентина. Артист опублікував на своїй сторінці в Instagram романтичні кадри з коханою дружиною Катею Осадчою і написав ніжні слова зізнань і подяки.

На знімках Юрій і Катя зображені на прогулянці в Парижі, куди недавно літали на пару днів відпочити. Як видно, на знімках пара виглядає щасливою і закоханою, а сонячна погода тільки додає фарб цим кадрам. На одному з фото зіркові телеведучі зняті на тлі головної визначної пам'ятки Парижа Ейфелевої вежі ввечері, коли вона красиво підсвічена.

У підписі до публікації Горбань написав: "Кохайтеся!! Любіть!! Тільки любов врятує світ!! І кожен день повторюйте - я тебе люблю!! Дякую Тобі, моя @kosadcha!!". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати знімки пари, засинаючи їх компліментами і привітаннями.

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