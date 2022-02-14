Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, шоумен и ведущий "Голосу країни" Юрий Горбунов не остался в стороне самого романтичного праздника в году Дня святого Валентина. Артист опубликовал на своей странице в Instagram романтичные кадры с любимой женой Катей Осадчей и написал нежные слова признаний и благодарности.
На снимках Юрий и Катя запечатлены на прогулке в Париже, куда недавно летали на пару дней отдохнуть. Как видно, на снимках пара выглядит счастливой и влюбленной, а солнечная погода только добавляет красок этим кадрам. На одном из фото звездные телеведущие сняты на фоне главной достопримечательности Парижа Эйфелевой башни вечером, когда она красиво подсвечена.
В подписи к публикации Горбунов написал: "Любитесь!!Любите!! Только любовь спасет мир!! И каждый день повторяйте – я тебя люблю!! Спасибо тебе, моя @kosadcha!!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать снимки пары, засыпая их комплиментами и поздравлениями.
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