Как сообщает Politeka.net, популярный телеведущий, шоумен и ведущий "Голосу країни" Юрий Горбунов не остался в стороне самого романтичного праздника в году Дня святого Валентина. Артист опубликовал на своей странице в Instagram романтичные кадры с любимой женой Катей Осадчей и написал нежные слова признаний и благодарности.

На снимках Юрий и Катя запечатлены на прогулке в Париже, куда недавно летали на пару дней отдохнуть. Как видно, на снимках пара выглядит счастливой и влюбленной, а солнечная погода только добавляет красок этим кадрам. На одном из фото звездные телеведущие сняты на фоне главной достопримечательности Парижа Эйфелевой башни вечером, когда она красиво подсвечена.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Любитесь!!Любите!! Только любовь спасет мир!! И каждый день повторяйте – я тебя люблю!! Спасибо тебе, моя @kosadcha!!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись обсуждать снимки пары, засыпая их комплиментами и поздравлениями.

Напомним, Горбунов на зимней прогулке показал, как выглядит Осадчая без макияжа: честное фото.

Как сообщала Politeka, Горбунов, вернувшись в Украину, засветился с Дзидзьо: "Все на работу!".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая после променада в Париже удивила планами: "Новое вдохновение".