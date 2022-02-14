Співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", похвалилася стильним образом на День Закоханих.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою співачкою з України та переможницею шоу "Танці з зірками". Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Санта була в шовковій сукні з ефектним розрізом. Зірка вигнулася на кріслі, вражаючи фігуркою.

"Сьогодні відповідний день, для того, щоб зізнатися: я знаю, в чому секрет успішних відносин.

Мій секрет-це щоденний вибір на користь любові, а не страху, на користь руху назустріч, а не назад, на користь більш глобальних цілей, а не миттєвих рефлексій.

Ці правила я застосовую не тільки у відносинах з чоловіком, але і у відносинах з роботою.

Мій щоденний вибір ось уже багато років-це розвиток в Україні усвідомленого споживання в напрямку slow fashion.

Любов-це дії, а не слова", - написала Санта.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вітаю", " вітаю, успіхів!", "Ви-приклад! Ви супер!", "Звучить красиво і цікаво. Вітаю зі стартом", " Супер! Дуже корисний проект!", "Колір сукні бомбічний, Ваш!!!".

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