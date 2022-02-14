Як пише Politeka.net, Настя Камеснких - популярна українська співачка. Зірка довгий час співала з Потапом в дуеті, а кілька років тому вийшла заміж за іменитого продюсера. Артистка зараз активно займається сольною кар'єрою, а також веде сторінку в Instagram, де цього разу присвятила пост Дню закоханих.

На новому фото Настя взялася за Олексій, притулившись до його обличчя. Зірка закрила очі від задоволення, показуючи свою любов.

"Спасибі, всесвіт, за мою любов", - написала Каменських.

Фанати поставили понад 23 тисячі лайків і написали коментарі:

"Круті, всі пісні мого дитинства асоціюються з вами", "любові вам", "Класні, так мені подобається ,як потім про свої почуття говорив", "ось це найкрасивіший чоловік", "Любов-це коли в багатстві і в бідності....А не як сказала Настя:" у багатстві і ще більшому багатстві","10 років не помічала,а тепер любов".

Також зірка показала, які подарунки отримала. На фото Настя була з величезними кульками і букетом тюльпанів червоного кольору.



Фоловери відразу кинулися коментувати фото:



"Нам так не жити", Милота какая","Сильно дуже приємно дивитися на такі фотографії розумниця"," Приємності це супер!!!".

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