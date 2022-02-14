Как пишет Politeka.net, Настя Камеснких - популярная украинская певица. Звезда долгое время пела с Потапом в дуэте, а несколько лет назад вышла замуж за именитого продюсера. Артистка сейчас активно занимается сольной карьерой, а также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз посвятила пост Дню Влюбленных.

На новом фото Настя взялась за Алексея, прижавшись к его лицу. Звезда закрыла глаза от удовольствия, показывая свою любовь.

"Спасибо, вселенная, за мою любовь", - написала Каменских.

Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали комментарии:

"Крутые, все песни моего детства ассоциируются с вами", "Любви вам", "Классные, так мне нравится ,как Потом о своих чувствах говорил", "вот это самый красивый мужчина", "Любовь-это когда в богатстве и в бедности....А не как сказала Настя: "в богатстве и еще большем богатстве", "10 лет не замечала,а теперь любовь".

Также звезда показала, какие подарки получила. На фото Настя была с огромными шариками и букетом тюльпанов красного цвета.



Фолловеры сразу кинулись комментировать фото:



"Нам так не жить", Милота какая", "Сильно очень приятно смотреть на такие фотографии умница", " Приятности это супер!!!".

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