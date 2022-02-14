Как пишет Politeka.net, Настя Камеснких - популярная украинская певица. Звезда долгое время пела с Потапом в дуэте, а несколько лет назад вышла замуж за именитого продюсера. Артистка сейчас активно занимается сольной карьерой, а также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз посвятила пост Дню Влюбленных.
На новом фото Настя взялась за Алексея, прижавшись к его лицу. Звезда закрыла глаза от удовольствия, показывая свою любовь.
"Спасибо, вселенная, за мою любовь", - написала Каменских.
Фанаты поставили более 23 тысяч лайков и написали комментарии:
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Погода резко изменится на Сретение Господне, названы области, где будет хуже всего: "От +9 до -14"
Каменских в мокром купальнике нарвалась на резкую критику: "Спрячь целлюлит, детка"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
"Крутые, все песни моего детства ассоциируются с вами", "Любви вам", "Классные, так мне нравится ,как Потом о своих чувствах говорил", "вот это самый красивый мужчина", "Любовь-это когда в богатстве и в бедности....А не как сказала Настя: "в богатстве и еще большем богатстве", "10 лет не замечала,а теперь любовь".
Также звезда показала, какие подарки получила. На фото Настя была с огромными шариками и букетом тюльпанов красного цвета.
Фолловеры сразу кинулись комментировать фото:
"Нам так не жить", Милота какая", "Сильно очень приятно смотреть на такие фотографии умница", " Приятности это супер!!!".
Напомним, Дорофеева, Каменских, Осадчая и другие звезды показали своих половинок
Также Politeka сообщала, что Каменских, Никитюк, Ефросинина и другие звезды померились красотой без макияжа
А еще Politeka писала, что Каменских поделилась романтическим настроением, сверкнув украшениями