Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і учасник безлічі сезонів шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар поділився на своїй сторінці в Instagram чарівним відео, яким привітав шанувальників з Днем Всіх Закоханих.
У ролику Дмитро відображений у цікавій локації, яка нагадує гримерку. Він при повному параді стоїть перед камерою і демонструє свою неймовірну пластичність і майстерність. Його рухи на відео настільки досконалі, що просто заворожують.
У підписі до публікації Дікусар привітав шанувальників зі святом: "Кажуть, коли живеш з любов'ю в серці, все, що ти робиш, сповнене любов'ю. І навпаки, звичайно... Я від свого серця вітаю всіх з Днем Святого Валентина і запрошую одну хвилину зі мною потанцювати! Там все просто, якщо знаєш де тильна сторона долоні!".
Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зіркового хореографа. Однією з перших написала його колишня партнерка по "Танцях з зірками" Вікторія Булітко: "Неможливо дивитися! Очі ріже, занадто красиво".
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