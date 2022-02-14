Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і ведуча шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в своєму профілі чарівні кадри з нової фотосесії, на яких з'явилася в сміливому образі.

Як видно, на нових знімках Мішель з'явилася в спокусливому образі і позах. Вона позує перед камерою в червоних шкіряних штанях і темній кофтині на блискавці, яка оголила плоский живіт. Цей наряд тільки підкреслив витончену фігурку співачки. Її волосся зібране у високий акуратний хвіст, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Андраде написала: "З Днем Святого Валентина ❤️. Всіх, всіх, всіх нас!!!! #багато любові і тепла!!!!". Шанувальники тут же почали коментувати знімки і вітати красуню у відповідь: "З днем Святого Валентина, Мішелька! Нехай в твоєму серці завжди живе любов", "Штани-любов", "І вас зі святом!", "Нехай твоє серце ніколи не втомиться любити - любити щиро, пристрасно, по-справжньому. І нехай тебе люблять ще більше", "Красуня", "Мішель, ти просто ангел".

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