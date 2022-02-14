Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга Мартиновська опублікувала фото з колегою, приурочивши його до Дня всіх закоханих. У цей день парочки публікують в соціальних мережах свої спільні фото, але зірка шоу поділилася фото з Ярославським. Вона позувала в ефектній сукні, а Володимир в костюмі.
"Love is - коли допускаєш два шефа на одній кухні. За законами партнерства і дружби, подвійна порція сніданку сильніше будь-яких стереотипів", - підписала фото Мартиновська.
У коментарях яскравій парочці залишили масу теплих слів.
"Ви класні", "Оля, я вас не впізнала", "Боже, яка ти вкусняшка", "О! Оля! Яка неймовірна", «Які класні», «ви неймовірні», "ви круті", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що парі вже довгий час приписують роман, тому що вони постійно разом, а їх соціальні мережі рясніють спільними фото.
Нагадаємо, що Мартиновська засвітила дочку від колишнього чоловіка: замість танцполу-кухня.
Як раніше повідомляла Politeka, Мартиновська дала незвичайний рецепт до Дня Святого Валентина: "найголовніший інгредієнт...".
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