Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ольга Мартиновська опублікувала фото з колегою, приурочивши його до Дня всіх закоханих. У цей день парочки публікують в соціальних мережах свої спільні фото, але зірка шоу поділилася фото з Ярославським. Вона позувала в ефектній сукні, а Володимир в костюмі.

"Love is - коли допускаєш два шефа на одній кухні. За законами партнерства і дружби, подвійна порція сніданку сильніше будь-яких стереотипів", - підписала фото Мартиновська.

У коментарях яскравій парочці залишили масу теплих слів.

"Ви класні", "Оля, я вас не впізнала", "Боже, яка ти вкусняшка", "О! Оля! Яка неймовірна", «Які класні», «ви неймовірні», "ви круті", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що парі вже довгий час приписують роман, тому що вони постійно разом, а їх соціальні мережі рясніють спільними фото.

Нагадаємо, що Мартиновська засвітила дочку від колишнього чоловіка: замість танцполу-кухня.

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