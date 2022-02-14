Відомий шеф-кухар і головний суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво в День Святого Валентина вирішив відкрити завісу свого особистого життя.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ектор Хіменес-Браво засвітив свою кохану, про яку багато говорив, але ніколи не показував. Правда, обличчя дівчини шеф-кухаря все ж виявилося захованим за телефоном. Парочка позувала в білосніжних халатах, вразивши закоханим виглядом.

"Так, обіцяв не постити. Але, просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте кохані і щасливі", - підписав фото шеф-кухар.

У коментарях Ектору залишили масу компліментів. Не обійшлося без питань про вік коханої.

"Уххх, серце не самотньо))) я рада) щастя", "Урааааа! Всього найкращого", "Ооооо, жарішка", "Любіть і будьте улюблені!", "Відписуюся, не можу на таку радість дивитися", "Красені. Любіть один одного і будьте щасливі. А щастя любить тишу", "Їй 18 є?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво показав, чим порадувати близьких: "Готуйте коханим".

Як раніше повідомляла Politeka, Хіменес-Браво розповів учаснику "Холостячки" пікантне одкровення.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво несподівано відреагував на особисту історію екс-учасника "Холостячки".