Відома співачка Тіна Кароль в День всіх закоханих показала свого головного в житті чоловіка, з яким провела цей день.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею Нацвідбору на Євробачення і збентежила всіх нескромним чином для зйомок, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своє сторінці в Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка показала свого головного чоловіка, з яким провела День святого Валентина.

На кадрі Твань показала себе і свого сина Веніамін, вони зображені в машині. Зірка з'явилася перед камерою в скромному не сценічному образі, її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки задоволена посмішка. В руках співачка тримає червоні квіти.

"Моя Святий ВаленТинчик. Таке щастя", - підписала сторіс Твань.

Відзначимо, що син Кароль Веніамін народився в її шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. На жаль важка хвороба забрала життя чоловіка співачки, вони пробули в шлюбі всього п'ять років, після чого артистка ростить сина одна. Зараз 13-річний Веніамін живе і навчається у Великобританії, але часто буває вдома і проводить час із зірковою мамою.

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