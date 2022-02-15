Украинская певица Тина Кароль, которая отдает предпочтение классике и комфорту в одежде, вызвала восторг неожиданным образом - ради фотосессии звезда выбрала приталенное платье на тонких лямках.

Так, на одной из фан-страничек 37-летней Кароль в Инстаграм опубликовали архивные кадры, на которых певица предстала в нежно-розовом платье-ночнушке с лифом, украшенным белой вышивкой, передает Politeka.net. Оно идеально сидело на стройной фигуре, подчеркивая все ее достоинства.

Тина позировала в этом наряде на улице, стоя на деревянном мосту. Знаменитость оперлась о конструкцию, кокетливо задрав ножку. Примечательно, что она была босиком.

"Доброе утро🥰 Улыбаемся навстречу новому дню счастьем", - подписал снимки автор поста.

Пользователи засыпали Кароль комплиментами:

"Это что, комбинации такая, нижнее белье, так себе, ничего"

"Красавица 💋🌟"

"Тина супер❤️🔥👏"

"Солнышко наше 😘"

"Приснится такая... просыпаться не захочешь... А если влюбился в нее, то все. Пиши пропало... Как лавиной снега засыпит и спасаться из нее уже сил не будет...😍😍"

Ранее Тина Кароль рассказывала, что в повседневной жизни любит комфорт и что ей близок пижамный стиль. Она может даже носить мужские вещи.

"У меня есть вещи, с которыми связаны определенные события, и это уже не просто кофта или пиджак", - делилась звезда.

Напомним, Тина Кароль после скандального Нацотбора показала свой образ во всей красе: "Это что-то невозможное!"

Как сообщала Politeka, Тина Кароль с формами "навыкат" смутила видом на публике

Также Politeka писала, что Кароль в кожаном силуэтном платье показала, что ей в себе нравится