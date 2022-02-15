Так, на одной из фан-страничек 37-летней Кароль в Инстаграм опубликовали архивные кадры, на которых певица предстала в нежно-розовом платье-ночнушке с лифом, украшенным белой вышивкой, передает Politeka.net. Оно идеально сидело на стройной фигуре, подчеркивая все ее достоинства.
Тина позировала в этом наряде на улице, стоя на деревянном мосту. Знаменитость оперлась о конструкцию, кокетливо задрав ножку. Примечательно, что она была босиком.
"Доброе утро🥰 Улыбаемся навстречу новому дню счастьем", - подписал снимки автор поста.
Пользователи засыпали Кароль комплиментами:
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"Это что, комбинации такая, нижнее белье, так себе, ничего"
"Красавица 💋🌟"
"Тина супер❤️🔥👏"
"Солнышко наше 😘"
"Приснится такая... просыпаться не захочешь... А если влюбился в нее, то все. Пиши пропало... Как лавиной снега засыпит и спасаться из нее уже сил не будет...😍😍"
Ранее Тина Кароль рассказывала, что в повседневной жизни любит комфорт и что ей близок пижамный стиль. Она может даже носить мужские вещи.
"У меня есть вещи, с которыми связаны определенные события, и это уже не просто кофта или пиджак", - делилась звезда.
Напомним, Тина Кароль после скандального Нацотбора показала свой образ во всей красе: "Это что-то невозможное!"
Как сообщала Politeka, Тина Кароль с формами "навыкат" смутила видом на публике
Также Politeka писала, что Кароль в кожаном силуэтном платье показала, что ей в себе нравится