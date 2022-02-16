Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), з'явилася в ліфті з чоловіком, останнього не було видно за зв'язкою кульок.

Настя Каменських і Потап довго приховували свої стосунки, і ніяк не коментували чутки, пише Politeka.net. Однак в 2019 році пара одружилася, нарешті розповівши всім про свою любов.

День закоханих зірки провели разом, про що свідчать сторіс Настя Каменських в Instagram. На новому відео зірка знімала себе в дзеркало ліфта. В руках артистка тримала великий букет тюльпанів, а позаду неї виднілися червоні кульки.

Виконавиця посміхнулася й почала співати свою пісню "Ты же не забыл".

"Ось і все закінчилося, і кульки в оберемок я з квітами

Ми з тобою, як в перший раз, і дощ пішов, такий...", - заспівала Настя Каменських.

"Сентиментальний...",- підхопив Потап, якого не було видно за кульками. Можна сказати, закохані влаштували справжню романтику в ліфті.

Зазначимо, в пості Настя Каменських показала, чим порадував її чоловік вранці 14 лютого - шикарний букет і багато червоних кульок.

"❤️❤️❤️", - підписала фото співачка, і тим же відповів її чоловік.

Користувачі Мережі зробили компліменти парі й написали їй багато приємних побажань.

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