У мережі опублікували кумедне архівне відео, на якому можна побачити Андрія Данилка і його команду в далекі 90-і роки на початку кар'єри.

Як повідомляє Politeka.net, на одному з фанатських ютуб-каналів опублікували кумедне архівне відео, на якому показали, як Андрій Данилко і його команда виглядали в молодості. Відзначається, що ролик був знятий в 1999 році в Кременчуці, в ньому можна побачити, як команда артиста по-домашньому відзначає день народження "мами Вєрки Сердючк" Інни Білоконь (щоб подивитися відео, доскролльдте новина до кінця).

У ролику Андрій, Інна і інші члени їх колективу ще дуже молоді і завзяті. Вони "без пантів", п'ють з пластикових стаканчиків і закушують картоплею в мундирі. Сам Данилко відзначився ще й тим, що відмінно говорить українською мовою, що деяких користувачів дуже здивувало.

У коментарях почали бурхливо обговорювати ролик, засинаючи Данилко і Інну компліментами і теплими словами: "Як же він смачно їсть картоплю! А у Інни голос все такий же", "Ех, які всі молоді"," і нічого з себе не будували, випили мундеркою закусили і все було добре і весело", "Андрій і творчій групі міцного здоров'я, щастя, творчого натхнення, всіх благ!", "Як нудно стало жити без вас в 2022", "Андрій такий же прекрасний, як і раніше, виглядає на всі 100", "Найкращі, найщиріші, спасибі вам що ви є! Міцного здоров'я!".

Нагадаємо, Данилко, який відмовився від суддівства в Нацвідборі, зробив українцям подарунок: "Це буде хітом".

Як повідомляла Politeka, Данилко знову вирядився у Вєрку Сердючку і разом з мамою заінтригував новиною: "У понеділок...".

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