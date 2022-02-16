Відома співачка і переможниць одного з сезонів шоу "Х-Фактор" Аїда Ніколайчук висловилася, що думає про деяких своїх фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Аїда Ніколайчук, яка була переможницею одного з сезонів шоу "Х-Фактор", часто ділиться з фанатами подробицями свого життя, виставляючи фото і відео в Instagram.

Так, цього разу артистка спочатку показала в сторіс кадри зі своєї репетиції, на яких вона виконує чуттєву пісню про кохання. У ролику Аїд з'явилася в простому зручному образі-джинсах і толстовці, її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі по мінімуму макіяжу.

Проте вже в наступній сторіс Ніколайчук "визвірилась" на деяких шанувальників, які пишуть їй. Виявилося, що хтось із фоловерів запитав у неї про пісню, яку вона виконувала в попередньому відео. Все б нічого, але артистка якраз вказала, що це була за пісня.

"Друзі, ну ви мене вибачте, але іноді питання надходять з розряду "мені лінь уважніше бути, краще я витрачу час, запитаю і буду чекати ще два дні відповідь". Чи це питання заради привернення уваги?",- підписала сторіс Аїда, висловивши свою думку про подібні питання від шанувальників.

Нагадаємо, Переможницю " Х-Фактора "Ніколайчук наздогнала хвороба, концерт довелося скасувати: "У мене виявився...".

Як повідомляла Politeka, Переможниця "Х-Фактора" помітно змінилася за 9 років: як зараз виглядає Аїда Ніколайчук.

Також Politeka писала, що Переможниця "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук після двох розлучень отримала нове визнання в любові: "Тепер чекаємо...".