Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Аїда Ніколайчук, яка була переможницею одного з сезонів шоу "Х-Фактор", часто ділиться з фанатами подробицями свого життя, виставляючи фото і відео в Instagram.
Так, цього разу артистка спочатку показала в сторіс кадри зі своєї репетиції, на яких вона виконує чуттєву пісню про кохання. У ролику Аїд з'явилася в простому зручному образі-джинсах і толстовці, її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі по мінімуму макіяжу.
Проте вже в наступній сторіс Ніколайчук "визвірилась" на деяких шанувальників, які пишуть їй. Виявилося, що хтось із фоловерів запитав у неї про пісню, яку вона виконувала в попередньому відео. Все б нічого, але артистка якраз вказала, що це була за пісня.
"Друзі, ну ви мене вибачте, але іноді питання надходять з розряду "мені лінь уважніше бути, краще я витрачу час, запитаю і буду чекати ще два дні відповідь". Чи це питання заради привернення уваги?",- підписала сторіс Аїда, висловивши свою думку про подібні питання від шанувальників.
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