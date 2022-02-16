Грег Чапкіс, син нині покійного українського хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, вже давно емігрував з України до США, пустивши там коріння.

42-річний Чапкіс одружився з американкою на ім'я Ембер, разом з якою виховує двох синів: 13-річного Ніколі та 6-річного Макса.

З дружиною вони разом вже 22 роки. Ембер завжди і в усьому підтримувала свого чоловіка, допомагаючи йому в бізнесі - у Грега своя танцювальна школа в Сан-Франциско. Син Чапкіса не тільки пішов по стопах батька і пов'язав своє життя з танцями, але вже домігся багатьох висот. Разом зі своїми вихованцями Грег бере участь в різних талант-шоу і їздить по світові.

У свіжих "сторіз" у себе в Instagram Грег Чапкіс репостнув зі сторінки дружини кілька цікавих фото. На одному з них пара постала ще зовсім молодою.

"Мій Валентин навіки❤️", - таким чином Ембер вирішила привітати чоловіка з Днем всіх закоханих.

Вона звернулася до Грега зі зворушливими словами: "Ти холодний, а я гаряча. Ти любиш кудись йти, бігти, а я - залишатися вдома. Ти любиш працювати, а я люблю прибиратися. Тобі подобається спізнюватися, а мені бути дуже рано. Ти любиш змагатися, а я не переживаю щодо перемоги. Ти - екстра-впевнений у собі, а я сором'язлива... Але ми працювали [над відносинами] і продовжуємо працювати всі 22 роки. Я люблю тебе навіки і завжди буду твоїм партнером по життю".

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