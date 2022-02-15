Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 20-річна внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася з шанувальниками новою світлиною з своїм коханим-мільйонером Денисом Ждановим, який старший за неї на 13 років.
Варто сказати, що внучка Ротару не так часто ділиться фотографіями з бізнесменом.
На рідкісному фото Євдокименко ніжно усміхалася до Жданова, а він її обіймав. Так, внучка Софії Ротару привітала свого коханого чоловіка, за якого зібралася заміж, з Днем закоханих.
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Нагадаємо, що Денис Жданов – підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes "ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій". За даними ЗМІ, Денис Жданов також родом з України, але кар'єру будує в Америці.
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