Единственная внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, показала своего возлюбленного-миллионера.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 20-летняя внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с поклонниками новой фотографией со своим любимым-миллионером Денисом Ждановым, который старше ее на 13 лет.

Стоит сказать, что внучка Ротару не так часто делится фотографиями с бизнесменом.

На редком фото Евдокименко нежно улыбалась Жданову, а он ее обнимал. Так, внучка Софии Ротару поздравила своего любимого мужчину, за которого собралась замуж, с Днем влюбленных.

Напомним, что Денис Жданов - предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle. Известно, что бизнесмен входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий". По данным СМИ, Денис Жданов также родом из Украины, но карьеру строит в Америке.

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