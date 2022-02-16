Відома українська співачка, солістка Kazka Олександра Зарицька, яка нещодавно схудла на 35 кілограм, зізналася, яким було її життя до популярності.

Як повідомляє Politeka.net, популярність прийшла до Олександри Зарицької зовсім не відразу. Дівчина довго боролася за своє місце під сонцем, беручи участь в різних шоу в пошуках свого унікального образу. Прорив стався після того, як вона у складі групи KAZKA засвітилася на шоу «Х-фактор».

В інтерв'ю "Люкс ФМ" співачка розповіла, що до популярності два роки жила в Одесі, куди поїхала жити від своїх батьків. За її словами, спочатку їй не було де ночувати.

"Часто бувало таке, що ми спали у друзів на підлозі. На вокзалі не спала, але спала на пляжі. Перші дні, коли я переїхала туди, мені реально ніде було жити, і я спала з друзями на пляжі", - розповіла зірка.

Вона також звернулася до українців, закликавши їх вірити в краще майбутнє, навіть якщо зараз у них в житті відбуваються неприємності.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька засвітилася в рушнику перед українцями: "Погнали...".

Також Politeka повідомляла, що Зарицька в машині налякала водіїв: "мене бояться...".

А ще Politeka писала, що Зарицька незвично підтримала подружку на Нацвідборі на Євробачення:"Ти переможниця".