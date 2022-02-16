Як повідомляє Politeka.net, популярність прийшла до Олександри Зарицької зовсім не відразу. Дівчина довго боролася за своє місце під сонцем, беручи участь в різних шоу в пошуках свого унікального образу. Прорив стався після того, як вона у складі групи KAZKA засвітилася на шоу «Х-фактор».
В інтерв'ю "Люкс ФМ" співачка розповіла, що до популярності два роки жила в Одесі, куди поїхала жити від своїх батьків. За її словами, спочатку їй не було де ночувати.
"Часто бувало таке, що ми спали у друзів на підлозі. На вокзалі не спала, але спала на пляжі. Перші дні, коли я переїхала туди, мені реально ніде було жити, і я спала з друзями на пляжі", - розповіла зірка.
Вона також звернулася до українців, закликавши їх вірити в краще майбутнє, навіть якщо зараз у них в житті відбуваються неприємності.
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Нагадаємо, що Олександра Зарицька засвітилася в рушнику перед українцями: "Погнали...".
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