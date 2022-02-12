Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька успішна українська співачка і солістка групи KAZKA. Артистка вирішила минулого року випробувати себе на міцність, відправившись на проект "Танці з зірками", де з партнером Юрієм Мєшковим посіла п'яте місце. Зірка за час проекту скинула близько 20 кг, щоб партнеру було легше робити зі співачкою підтримки. Як у підсумку виявилося, Юрко і Олександра не просто партнери по танцях і навіть знялися в кліпі Зарицької - "Автовідповідач". А нещодавно артистка зізналася телеведучому Славі Дьоміну, що за 2021 рік їй вдалося скинути 35 кг, адже після "танців" вона продовжила роботу над собою.

На нових кадрах в Тікток Олександра з'явилася в рушниках. А через кілька миттєвостей вже була в сукні.

"Погнали на нові зйомки для "Голос країни", - написала зірка.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"А по-моєму вони однакові", "Люблю".

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