Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, поділилася гарним настроєм в машині і розповіла несподіваний факт про себе.

Олександра Зарицька активно займається творчістю і практично ніколи не сидить на місці, повідомляє Politeka.net. У неділю зірка поділилася, що вирушила в дорогу.

Співачка присіла в пасажирське сидіння, де вирішила себе розважити. Красуня підспівувала композиції, що грає на тлі. При цьому Олександра Зарицька використовувала фільтр з німбом.

Співачка голосно включила музику, після чого розкрила несподіваний факт про себе: "Машини мене бояться, коли грає Рірі". На тлі грала відома пісня Ріанни.

Зазначимо, Олександра Зарицька володіє "справжнім американським" Jeep Compass, кольору кави з молоком. За таку машинку доведеться викласти близько 1,5 млн грн.

В основному, співачка сама водить машину. Одного разу вона навіть вирішила поїхати в Хорватію з сім'єю на власному автомобілі. За спогадами артистки, вона весь час була за кермом.

Хоча поїздка була дуже складною, зірка не відчувала особливих труднощів. За її словами, вона любить подорожувати, адже в цей час відчуває свободу, і може поїхати куди завгодно.

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