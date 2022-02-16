Известная украинская певица, солистка KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно похудела на 35 килограмм, призналась, какой была ее жизнь до популярности.

Как сообщает Politeka.net, популярность пришла к Александре Зарицкой совсем не сразу. Девушка долго боролась за свое место под солнцем, участвуя в различных шоу в поисках своего уникального образа. Прорыв произошел после того, как она в составе группы KAZKA засветилась на шоу «Х-фактор».

В интервью «Люкс ФМ» певица рассказала, что до популярности два года жила в Одессе, куда уехала жить от своих родителей. По ее словам, сначала ей не было где ночевать.

«Часто бывало такое, что мы спали у друзей на полу. На вокзале не спала, но спала на пляже. Первые дни, когда я переехала туда, мне реально негде было жить, и я спала с друзьями на пляже», - рассказала звезда.

Она также обратилась к украинцам, призвав их верить в лучшее будущее, даже если сейчас у них в жизни происходят неприятности.

Напомним, что Александра Зарицкая засветилась в полотенце перед украинцами: «Погнали...».

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