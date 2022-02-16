Как сообщает Politeka.net, популярность пришла к Александре Зарицкой совсем не сразу. Девушка долго боролась за свое место под солнцем, участвуя в различных шоу в поисках своего уникального образа. Прорыв произошел после того, как она в составе группы KAZKA засветилась на шоу «Х-фактор».
В интервью «Люкс ФМ» певица рассказала, что до популярности два года жила в Одессе, куда уехала жить от своих родителей. По ее словам, сначала ей не было где ночевать.
«Часто бывало такое, что мы спали у друзей на полу. На вокзале не спала, но спала на пляже. Первые дни, когда я переехала туда, мне реально негде было жить, и я спала с друзьями на пляже», - рассказала звезда.
Она также обратилась к украинцам, призвав их верить в лучшее будущее, даже если сейчас у них в жизни происходят неприятности.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Трагично закончились поиски 6-летнего Ярослава: «Сил родителям пережить такое горе»
Глобальный сбой в «Приват24», клиентов ПриватБанка предупредили: «пытаются снять деньги…»
Судья "Мастер Шеф" Ярославский покинул Украину, первые подробности: "Сейчас я в аэропорту"
Кума Дзидзьо Цибульская неожиданно показала мужа, которого скрывает от публики: "Развестись..."
Напомним, что Александра Зарицкая засветилась в полотенце перед украинцами: «Погнали...».
Также Politeka сообщала, что Зарицкая в машине напугала водителей: "Меня боятся...".
А еще Politeka писала, что Зарицкая необычно поддержала подружку на Нацотборе на Евровидение: "Ты победительница".